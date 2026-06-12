Вартість SpaceX перевищила 2 трильйони доларів на тлі рекордного IPO

Акції SpaceX підскочили на понад 20% під час дебюту на біржі Nasdaq у п'ятницю, що підвищило ринкову капіталізацію компанії до понад 2 трильйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Акції відкрилися на рівні 150 доларів, порівняно з ціною IPO у 135 доларів за акцію. Останній курс становив 164 долари, що зробило компанію шостою за ринковою вартістю у США.

Угода перебувала під пильною увагою через її значення для ринку IPO, який, на думку деяких банкірів, міг зіткнутися з труднощами, якби акції SpaceX закрилися нижче рівня цін четверга.

Дебют компанії на ринку широко розглядається як генеральна репетиція для нового покоління мега-лістингу, і учасники ринку стежать за сигналами щодо інтересу інвесторів напередодні майбутніх IPO гігантів штучного інтелекту Anthropic та OpenAI.

Динаміка акцій стане випробуванням для так званої "премії Маска", яка була рушійною силою оцінки Tesla у понад 1 трильйон доларів, незважаючи на тиск, який компанія зазнала під час активної ролі Маска в адміністрації президента Дональда Трампа.

Цей знаковий вихід на біржу закріпив статус Маска як першого в історії трильйонера та вивів SpaceX у ряди найдорожчих компаній світу — навіть попри те, що минулого року компанія зазнала збитків на суму майже 5 млрд доларів і отримала лише частку доходу, який приносять технологічні гіганти з аналогічною оцінкою.

Нагадаємо:

Ілон Маск став першим у світі трильйонером після того, як SpaceX залучила рекордні $75 млрд під час IPO.