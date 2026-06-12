Ресурс є, збільшені виплати у ЗСУ будуть вже у червні – Зеленський

Україна має ресурс, щоб збільшити виплати в армії, тож уряд затвердить конкретний механізм і перші нові доплати почнуть виплачувати вже в червні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, за результатами наради з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, міністром оборони України Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком та іншими було погоджено відповіднй шлях – збільшити фінансову стійкість оборони й забезпечити подальшу трансформацію української армії.

"Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії", – повідомив він у Телеграм.

"Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці.

Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість: час контракту – 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Гарантовані терміни й реальні відстрочки", – пообіцяв президент.

За його словами, окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії.

Зеленський зазначив, що Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати має почати вже в червні.

Також президент доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, "і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу".

Крім того, Зеленський пообіцяв подальше спрощення переведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії і більше позитивних стимулів, щоб приєднатися до оборони.

"Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень", – запевнив Зеленський.

Планується, що середня зарплата піхотинця складатиме 300 тис. на місяць, максимум – 460 тис. грн.

Нові зарплати для військових передбачають 20 тис. грн як базове забезпечення, 10 тис. грн – кожен день на позиції, 20 тис. грн – день ударно-пошукових дій та 40 тис. грн – штурмовий день.

Виплати за виконання бойових завдань отримують усі – і мобілізовані,і контрактники.

Мінімальна зарплата в тилу зростає з 20 тис. грн до 30 тис. грн. Чим ближче до лінії зіткнення, тим більші доплати Також зростає зарплата для командування бойових підрозділів - вдвічі.

Нагадаємо:

У травні президент Володимир Зеленський доручив "відчутно збільшити грошове забезпечення українських військових" з урахуванням принципу справедливості. Тоді він заявив, що у травні відбудеться погодження всіх ключових деталей, а у червні реформа стартує і мають бути перші результати.

У грудні Зеленський заявив, що збільшення виплат військовим залежить передусім від додаткового бюджету, який Україна залучить. При чому нині є потреба у 45-50 мільярдах доларів.