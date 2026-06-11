Відновлення зруйнованих підприємств: уряд запроваджує нову кредитну програму

Уряд запроваджує нову програму відновлення постраждалих від обстрілів підприємств – під 0,1% упродовж перших двох років.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

З 1 липня малий і середній бізнес зможе отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших двох років. Надалі вона становитиме 5%, 7% або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума – до 150 млн грн.

Кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна не враховуватимуться під час визначення максимальної суми позик, за якими надається державна підтримка, якщо підприємство одночасно користується кількома програмами або напрямами підтримки, зазначила Свириденко.

За її словами, станом на початок червня, від початку дії програми у лютому 2020 року, підприємці отримали 150,9 тис. кредитів на загальну суму 531,6 млрд грн. Із них від початку 2026 року бізнес отримав 16,4 тис. кредитів на 71,6 млрд грн.

"Програма "Доступні кредити 5-7-9%" працює для малого та середнього бізнесу по всій країні й залишається одним із ключових інструментів політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні", – написала Свириденко у Телеграм.

Окрім нової кредитної програми для цілей відновлення постраждалих підприємств діє також програма грантів на відновлення до 16 млн грн на виробниче обладнання, програма "Точка опори" для компенсації зарплат працівників на період простою внаслідок прильоту та програми страхування воєнних ризиків.

Нагадаємо:

З 1 червня стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації – великий і середній бізнес зможуть залучати кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки державою.