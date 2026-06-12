За Галущенка готуються внести заставу – ЗМІ

Вищий антикорупційний суд продовжив строк тримання під вартою ексміністра енергетики Германа Галущенка, але зменшив заставу до 150 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив строк дії тримання під вартою Германа Галушенка ще на два місяці.

При цьому суддя вирішив зменшити розмір альтернативної застави з 200 млн до 150 млн грн

Галущенка підозрюють у масштабній корупційній схемі в енергетиці, відмиванні грошей та участі в злочинній організації.

НАБУ і САП викрили ексміністра в рамках операції "Мідас" та оголосили про підозру 16 лютого, зазначає ЦПК.

Журналіст Михайло Ткач повідомляє, що за Галущенка, який уже кілька місяців перебуває в СІЗО, готуються внести заставу. За даними джерел, заставу може внести бізнесмен Василь Астіон.

Доповнено: Василь Астіон заявив, що поширена інформація про те, що він збирається внести заставу за Гадущенка не відповідає дійсності. "Не знайомий з Галущенко, з його адвокатами і до мене ніхто з пропозицією допомоги у внесенні застави за нього не звертався", — запевняє бізнесмен.

Нагадаємо:

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі ухвалу про продовження строку дії запобіжного заходу ексміністру енергетики, залишивши Германа Галущенка під вартою.

10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.

Ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, який разом із Тимуром Міндічем фігурує у справі "Мідас" про корупцію навколо "Енергоатому", взяли під варту із альтернативою внесення застави у 200 мільйонів гривень.

Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС відмовила у задоволенні апеляційних скарг захисників ексміністра Германа Галущенка та прокурора САП. Захисники зазначали, що підозра необґрунтована, тому просили скасувати рішення суду, яким Галущенка взяли під варту.