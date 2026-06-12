У Facebook та Instagram стався збій

Користувачі фіксують проблеми у роботі додатків від компанії Meta. Мова зокрема про Facebook та Instagram.

Про це відомо зі статистики сервісу Downdetector.

Проблеми почали фіксувати до 17:00 за Київським часом. Користувачі повідомляють, що не можуть оновити особисті сторінки на сервісах.

Причини збою наразі невідомі.

Нагадаємо:

Компанія Meta Platforms Inc. повідомила співробітникам, що скоротить приблизно 8000 людей, а ще 7000 працівників переводить у менші команди – на нові посади, пов'язані з штучним інтелектом.