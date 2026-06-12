До переліку лауреатів премії "УП 100. Бізнес" увійшов Андрій Журжій

Незалежні експерти спільно з "Економічною правдою" обрали лауреатів премії "УП 100. Бізнес", в якій представлені підприємці, які власним прикладом довели, що в Україні можливо вести бізнес, не порушуючи закону, і досягати успіху, роблячи вагомий соціальний внесок у розвиток держави.

Один з лауреатів – CEO та засновник компанії Inzhur Андрій Журжій.

Підприємець, інвестор та управлінець, який став одним із піонерів розвитку ринку колективних інвестицій у нерухомість в Україні. До створення Inzhur Журжій здобув досвід у юридичній, державній та бізнесовій сферах, який дозволив йому зрозуміти механізми функціонування фінансових ринків та законодавчі бар'єри, які стримують розвиток інвестиційної інфраструктури в Україні.

Його компанія сформувала портфель об'єктів, до якого увійшли торговельні центри, супермаркети та інша дохідна нерухомість. Модель Inzhur дозволяє інвесторам отримувати дохід від орендних платежів та зростання вартості активів, інвестуючи відносно невеликі суми.

Після початку великої війни Журжій продовжив розвивати бізнес в умовах підвищених ризиків, доводячи життєздатність моделі колективного інвестування навіть у кризових умовах. Inzhur не лише зберіг активність на ринку, а й реалізував нові інвестиційні проєкти, демонструючи, що бізнес здатний створювати сучасні фінансові продукти та залучати внутрішній капітал для розвитку економіки.

Хто ще увійшов до сотні лауреатів премії "УП 100. Бізнес"? Приходь на захід 17 червня і дізнайся!