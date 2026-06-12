Український банк відновив роботу після продажу полякам

PINBank повернувся до повноцінної роботи після того, як Фонд гарантування продав 100% акцій банку польській фінтех-компанії Zen.com за 175 млн грн, а новий власник докапіталізував банк і виконав вимоги НБУ.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Регулятор підтвердив відновлення платоспроможності банку за результатами інспекційної перевірки НБУ, після чого Фонд припинив повноваження свого куратора.

З банку зняли тимчасові обмеження на виконання зобов'язань, зокрема виплату вкладів і нарахування відсотків за депозитами. PINBank був визнаний неплатоспроможним у лютому 2026 року.

Фонд продав банк польскій Zen.com у квітні після відкритого конкурсу з пошуку інвестора. Фінтех-компанія працює по банківській ліцензії Литви.

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Нагадаємо:

Національний банк України 19 лютого визнав неплатоспроможним "Перший інвестиційний банк" (PINbank), конфіскований у російського мільярдера Гінера, та АТ "Мотор-Банк", конфіскований у Богуслаєва.

Польський фінтех-стартап Zen.com 1 квітня виграв конкурс на виведення з ринку українського PINbank.