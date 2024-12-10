Новини 10 грудня: ймовірні розкрадання на фортифікаціях, банки зменшать ліміти на перекази

Про фортифікації: Правоохоронні органи України відкрили 30 кримінальних справ щодо ймовірних розкрадань на фортифікаціях на суму в 483 мільйони доларів (20,1 мільярда гривень).

Про електроенергію: У середу 11 грудня графіки відключення світла для населення та бізнесу будуть застосовувати з 07:00 до 22:00.

Про банківські ліміти на перекази: Найбільші українські банки підписали меморандум, який посилює контроль за операціями деяких клієнтів і знижує місячні ліміти на перекази.

Найбільші українські банки планують зменшити ліміт на перекази коштів зі 150 тис. грн до 50 тис. грн на місяць для "ризикових" клієнтів без підтверджених джерел доходів.

Про "тисячу Зеленського": До програми на отримання тисячі гривень "Зимової єПідтримки" долучаються банки-партнери.

Про літаки МАУ: БЕБ заарештувало 7 літаків МАУ на $40 мільйонів у справі про ухилення від сплати податків.

Ексклюзив ЕП

Перекази з картки на картку обмежать ще більше. Чому банки це роблять

Національний банк наполегливо попросив, а банки погодились посилити контроль за операціями своїх клієнтів. Як саме і для чого?

Вчать дітей історії та культури. Як переселенці з Харкова створюють іграшки на 3D-принтері

Харківʼянка переїхала до Вінниці та розширила виробництво дитячих іграшок. Яку соціальну функцію вони несуть?