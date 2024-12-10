Українці без "Дії" зможуть отримати "тисячу Зеленського" через банки

До програми на отримання тисячі гривень "Зимової єПідтримки" долучаються банки-партнери.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються "Дією", а також на опікунів неповнолітніх дітей.

"Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти", - пояснив він.

Шмигаль повідомив, що наразі українці через "Дію" подали вже понад 6 млн заяв на отримання тисячі.

Прем'єр нагадав, що кошти можна буде використати до кінця 2025 року, зокрема, на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж задонатити на ЗСУ.

"З минулого тижня допомогу отримують і клієнти Укрпошти, які можуть витратити кошти, зокрема, на товари й послуги, які надає національний поштовий оператор", - зазначив він.

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Нагадаємо:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в рамках зимової "єПідтримки", і ті, хто оформив її за кордоном, повертатимуть її.