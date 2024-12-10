Банки втричі знизять ліміти переказів з картки на картку

Найбільші українські банки планують зменшити ліміт на перекази коштів зі 150 тис. грн до 50 тис. грн на місяць для "ризикових" клієнтів без підтверджених джерел доходів.

Це зазначено у меморандумі, який банки планують підписати 10 грудня, йдеться у публікації ЕП.

Документ покликаний посилити контроль банків за операціями клієнтів та встановити нові ліміти на суму переказів, які можна буде здійснювати протягом одного місяця.

Нові ліміти, про які домовилися банки, будуть жорсткішими за ті, які з 1 жовтня 2024 року запровадив Національний банк, адже поширюватимуться не лише на перекази з картки на картку, але й на перекази на банківський рахунок за реквізитами IBAN.

Для фізичних осіб банки-підписанти меморандуму планують запровадити оновлені обмеження на грошові перекази. Ці обмеження стосуватимуться вихідних переказів коштів як в межах України, так і за кордон, та поширюватимуться на усі рахунки клієнта, відкриті у банку-підписанті меморандуму (як у гривні, так і в іноземній валюті).

Нові ліміти, які погодилися запровадити банки-підписанти меморандуму, не будуть універсальними. Вони будуть залежати від ступеня ризику клієнта та наявності у нього підтверджених джерел доходів.

Для решти клієнтів, які не мають підтверджених джерел доходів, застосовуватимуть інші ліміти на перекази:

з 1 лютого 2025 року – 150 тис. грн на місяць;

з 1 червня 2025 року – 100 тис. грн на місяць.

Офіційною метою меморандуму є бажання "посилити фінансовий моніторинг в межах євроінтеграційних прагнень України", а також "боротьба з тіньовою економікою".

Кінцева мета обмежень – протидія з так званим дропам. Це особи, які добровільно та за винагороду надають свої банківські рахунки зловмисникам, аби ті "проганяли" через них великі обсяги коштів, ухиляючись від сплати податків.

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