Новости 10 декабря: вероятные хищения на фортификациях, банки уменьшат лимиты на переводы

О фортификациях: Правоохранительные органы Украины открыли 30 уголовных дел относительно вероятных хищений на фортификациях на сумму в 483 миллиона долларов (20,1 миллиарда гривен).

О электроэнергии: В среду 11 декабря графики отключения света для населения и бизнеса будут применять с 07:00 до 22:00.

О банковских лимитах на переводы: Крупнейшие украинские банки подписали меморандум, который усиливает контроль за операциями некоторых клиентов и снижает месячные лимиты на переводы.

Крупнейшие украинские банки планируют уменьшить лимит на переводы средств со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн в месяц для "рисковых" клиентов без подтвержденных источников доходов.

О "тысяче Зеленского": К программе на получение тысячи гривен "Зимней еПоддержки" присоединяются банки-партнеры.

О самолетах МАУ: БЭБ арестовало 7 самолетов МАУ на $40 миллионов по делу об уклонении от уплаты налогов.

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Переводы с карты на карту ограничат еще больше. Почему банки это делают

Национальный банк настойчиво попросил, а банки согласились усилить контроль за операциями своих клиентов. Как именно и для чего?

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Харьковчанка переехала в Винницу и расширила производство детских игрушек. Какую социальную функцию они несут?