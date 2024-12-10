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БЕБ заарештувало 7 літаків МАУ на $40 мільйонів у справі про ухилення від сплати податків

Віктор Волокіта — 10 грудня, 19:23
БЕБ заарештувало 7 літаків МАУ на $40 мільйонів у справі про ухилення від сплати податків
фото Юрій Танчин

Детективи Бюро економічної безпеки України заарештували 7 літаків за ухвалою слідчого судді. Зроблено це в рамках розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Як повідомили ЕП джерела в правоохоронних органах, мова йде про літаки "Міжнародної авіаційної лінії" (МАУ), які пов'язували з Ігорем Коломойським та Ароном Майбергом.

Як йдеться в повідомленні БЕБ, наразі арештовано 3 літаки Boeing 737-800, один Boeing 737-900 та 3 літаки Embraer 190. Їх орієнтовна вартість становить 40 млн доларів США.

"Раніше детективи викрили відому авіакомпанію в ухиленні від сплати податків. Її літаки належать кіпрській компанії, яка, за оперативною інформацією, афілійована до двох відомих українських олігархів", - розповіли в БЕБ.

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Коломойський МАУ

МАУ

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