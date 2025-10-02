Новини 1 жовтня: У ЄС не домовилися про "мегапозику" Україні, Угорщина купуватиме газ з Франції замість РФ

Про що говорили

Про допомогу ЄС. На зустрічі у Копенгагені лідери країн ЄС не змогли досягти консенсусу щодо виділення Україні 140 мільярдів євро позики за рахунок заморожених російських активів.

Про держбюджет. До 1 листопада необхідно ухвалити законопроєкт про збільшення видатків на сектор безпеки та оборони, щоб профінансувати всі необхідні виплати військовим.

Про приватизацію банків. Уряд ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк".

Про опалювальний сезон. Київ вмикає опалення для лікарень, шкіл і дитсадків.

Про резонансні справи. Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження щодо чиновника Міноборони, звинуваченого у розкраданні 1,5 млрд грн на закупівоях для ЗСУ.

Про Нафтогаз. "Дочка" Нафтогазу віддала монополію на оплату газу приватному сервісу

Про Угорщину. Вона підписала найбільший в історії контракт на закупівлю зрідженого природного газу з французькою компанією Engie, щоб зменшити залежність від Росії.

Ексклюзиви ЕП

Ушатдали. В американців знову закінчилися гроші

Після хаотичних звільнень держслужбовців та не завжди послідовної політики запровадження мит Сполучені Штати зіткнулися з новою кризою: бюджетною. Як виник шатдаун і до чого він може призвести?