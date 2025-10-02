Угорщина обрала газ з Франції замість РФ: підписано рекордну угоду

Угорщина підписала найбільший в історії контракт на закупівлю зрідженого природного газу з французькою компанією Engie - це вже друга угода за останні два місяці, яка допоможе диверсифікувати постачання і зменшити залежність від Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Минулого місяця президент США Дональд Трамп заявив, що закликатиме Угорщину припинити закупівлі російської нафти в рамках тиску на союзників по НАТО, щоб вони скорочували енергетичні зв'язки з Москвою через її війну проти України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів, що відмова від російських енергоносіїв стала б "катастрофою" для угорської економіки.

У четвер угорський оптовий трейдер природного газу MVM CEEnergy домовився купувати по 400 млн кубометрів газу на рік у Engie з 2028 по 2038 роки.

Угода доповнює контракт, укладений минулого місяця з Shell, за яким із січня 2026 року Угорщина купуватиме 200 млн кубометрів газу на рік - близько 2,5% попиту.

Глава МЗС Петер Сійярто на церемонії підписання з Engie заявив, що це - найдовший в історії Угорщини контракт на постачання LNG і він стане "опорою енергетичної безпеки країни".

Водночас Engie не уточнила походження газу для Угорщини. Європейські покупці і трейдери LNG зазвичай формують портфель із кількох джерел - США, Близького Сходу, Африки, Австралії та іноді Росії.

