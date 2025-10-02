Без права вибору: "дочка" Нафтогазу віддала монополію на оплату газу приватному сервісу

Дочірня компанія "Нафтогазу" - "Газорозподільчі мережі України" - у своєму "особистому кабінеті" дозволяє оплачувати послуги доставки газу виключно через приватну платіжну систему EasyPay.

Про це свідчить інформація на сайті "Газмереж".

Альтернативні способи оплати за послуги з постачання газу на її сайті чомусь не представлені.

Натомість в особистому кабінеті Газопостачальної компанії "Нафтогаз" (інша "дочка" "Нафтогазу", що стягує зі споживачів оплату за сам газ, а не за його розподіл – ред.) оплату можна здійснити за допомогою одразу 5 платіжних електронних систем. Крім EasyPay це також Hostpay та державні "Ощадбанк", "Приватбанк" та "Укргазбанк".

В останньому випадку споживач може сам обирати більш зручний та вигідний йому спосіб оплати: комісія там варіюється від 0,5% до 1,45%.

У випадку ж із "Газмережами" право вибору у споживача відсутнє. При цьому за свої послуги EasyPay бере різну комісію залежно від суми оплати.

Так, на суму до 200 грн (левова частка оплат за послуги з розподілу газу не перевищує цю цифру - ред.) стягується комісія в 2%, на суму від 200 до 300 грн вартість послуги становить 3 грн. На суму від 300 грн – стягується 1,1% від суми.

Ще влітку ЕП направила прес-службі "Газмереж" запит, в якому поцікавилась, чому приватна EasyPay є єдиною компанією, через яку пропонується зробити оплати та чи не планується розширення варіантів для оплати.

У відповіді компанія наголосила, що саме в цей час опрацьовувала пропозиції щодо партнерства від "Ощадбанку" та "Укргазбанку".

"Триває процес укладання договорів співпраці та технічної реалізації здійснення оплати за послуги розподілу газу в особистому кабінеті компанії за допомогою їх платіжних систем", - заявили в прес-службі.

Окрім цього, додали в компанії, тривають перемовини з "Приватбанком" та "Монобанком".

"Перший етап розширення варіантів оплати в особистому кабінеті "Газмережі" запланований з 1 серпня", - розповідали в компанії.

Водночас після двох місяців станом на 2 жовтня в особистому кабінеті "Газмереж" нічого не змінилося. EasyPay залишається єдиною платіжною електронною системою, яку пропонує компанія.

Додалася лише можливість оплати через чат-бот компанії, але вона також пропонує послуги тієї ж EasyPay.

Замість того, щоб додати на сайт додаткові опції для оплати рахунку за розподіл газу, у "Газмережах" радять українцям "сплачувати за послуги онлайн через банківські додатки, або фізично – у касах банків або відділеннях "Укрпошти".

Відзначимо, що ситуація з монополією EasyPay в "Газмережах" склалась ще за попереднього керівництва компанії.

Засновником та СЕО EasyPay є Олексій Авраменко, син бізнесмена Володимира Авраменка, також відомого як власник кондитерської фабрики АВК.

Наразі власниками ТОВ "Фінансова компанія "Контрактовий дім", яка обслуговує EasyPay, вказано Олексія Володимировича Антоненка та Антона Володимировича Антоненка.