Розкрадання 1,5 мільярда гривень на снарядах: суд закрив справу

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження щодо чиновника Міноборони, звинуваченого у розкраданні 1,5 млрд грн на закупівоях для ЗСУ.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Йдеться про начальника Головного управління з організації виробництва боєприпасів і будівництва споруд спецпризначення Міноборони Олександра Нагорського.

Його обвинувачують у розкраданні 1,5 млрд грн під час закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

"Підставою для закриття стало закінчення строку досудового розслідування, тобто так звані "правки Лозового" – говориться у повідомленні.

"Досудове розслідування цієї справи вела Служба безпеки України. Після того як Нагорському повідомили про підозру, справу передали до САП та НАБУ. Проте прокурор САП повернув справу назад, тому що слідчі СБУ не зібрали достатньо доказів для підтвердження складу злочину", – пояснює Центр протидії корупції.

Справу повернули до Офісу Генпрокурора, а Генпрокурор знову визначив підслідність за СБУ. Після цього СБУ та Офіс Генпрокурора продовжували строки досудового розслідування через Шевченківський суд, хоча таке клопотання має розглядати ВАКС.

Однак через те, що строк продовжив не той суд, фактично справу скерували на розгляд до ВАКС вже після того, як сплили строки досудового розслідування, пояснює Центр протидії корупції.

"В підсумку справу на 1,5 млрд грн закрили навіть не розглянувши до кінця. Закрили банально через те, що строк досудового розслідування продовжував не той суддя", – говориться у повідомленні.

