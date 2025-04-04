Удар по українській металургії: частина бізнесу може піти з ринку США через мита Трампа

Деякі українські металургійні компанії можуть залишити американський ринок через запровадження нових мит.

Про це повідомила заступниця директорки Європейської Бізнес Асоціації Світлана Михайловська в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Разом із чинним антидемпінговим митом і у випадку застосування ще +10% нового мита це може бути болісним для виробників металургійної продукції", – зазначила вона.

За її словами, після скасування 25% мита за адміністрації Байдена США стали привабливими для експорту українського металу. Але нове рішення адміністрації Дональда Трампа, яка повертає 25% мито та додає ще 10%, суттєво ускладнює умови торгівлі.

"Деякі компанії можуть навіть вийти з ринку США, а переорієнтація на інші ринки буде складною через зростання конкуренції", – додала Михайловська.

ЄБА застерігає, що ситуація може погіршитися, якщо ЄС не продовжить преференції для українських виробників. У такому разі металурги втратять ще одну важливу торговельну перевагу.

"Бізнес-спільнота Європейської Бізнес Асоціації сподівається, що і в перемовинах з європейськими партнерами, так і в перемовинах з американськими вдасться досягти певного консенсусу по цих заходах, щоб мінімізувати негативний вплив на українських виробників", – підсумувала вона.

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Нагадаємо:

Для України на експорт товарів до США діятиме загальне мито на 10%. Це "складно, але не критично".

Інвестиційний банк J.P. Morgan підвищив оцінку ймовірності глобальної рецесії з 40% до 60% у 2025 році через нові торговельні мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.