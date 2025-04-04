Удар по украинской металлургии: часть бизнеса может уйти с рынка США из-за пошлин Трампа

Некоторые украинские металлургические компании могут покинуть американский рынок из-за введения новых пошлин.

Об этом сообщила заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Вместе с действующей антидемпинговой пошлиной и в случае применения еще +10% новой пошлины это может быть болезненным для производителей металлургической продукции", - отметила она.

По ее словам, после отмены 25% пошлины при администрации Байдена США стали привлекательными для экспорта украинского металла. Но новое решение администрации Дональда Трампа, которая возвращает 25% пошлину и добавляет еще 10%, существенно усложняет условия торговли.

"Некоторые компании могут даже выйти с рынка США, а переориентация на другие рынки будет сложной из-за роста конкуренции", - добавила Михайловская.

ЕБА предостерегает, что ситуация может ухудшиться, если ЕС не продлит преференции для украинских производителей. В таком случае металлурги потеряют еще одно важное торговое преимущество.

"Бизнес-сообщество Европейской Бизнес Ассоциации надеется, что и в переговорах с европейскими партнерами, так и в переговорах с американскими удастся достичь определенного консенсуса по этим мерам, чтобы минимизировать негативное влияние на украинских производителей", - подытожила она.

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Напомним:

Для Украины на экспорт товаров в США будет действовать общая пошлина на 10%. Это "сложно, но не критично".

Инвестиционный банк J.P. Morgan повысил оценку вероятности глобальной рецессии с 40% до 60% в 2025 году из-за новых торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.