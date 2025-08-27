"Нова пошта" оновила правила доставки у США: що змінилося

Скасування пільгового безмитного порогу при імпорті до США товарів для особистого користування може призвести до додаткових витрат для одержувачів.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

"З 29 серпня 2025 року указом Президента США скасовано пільговий безмитний поріг у розмірі 800 доларів США (так званий "de minimis"). Раніше цей поріг застосовувався при імпорті до США товарів для особистого користування, а також будь-яких товарів, придбаних за кордоном в іноземних інтернет-магазинах та на маркетплейсах", – говориться у повідомленні.

Відповідно до нових правил, усі міжнародні відправлення, що імпортуються до США, підлягатимуть нарахуванню митних платежів та податків, незалежно від їхньої вартості. Це може призвести до збільшення часу митного оформлення та виникнення додаткових витрат для одержувачів у США. Розмір мита для товарів походженням з України встановлений у розмірі 10%.

З 26.08.2025 при відправленні через Нову пошту відправник зможе обрати, хто буде платником митних платежів — відправник чи отримувач, говориться у повідомленні.

Якщо платником буде відправник, до вартості доставки буде додано лише 10% від вартості відправлення, а послуги з розмитнення включені в тариф.

Якщо платником буде обрано отримувача, він повинен буде сплатити при отриманні 10% від вартості відправлення, а також митно-брокерські послуги — від 25 дол. США за одне відправлення.

"Отримувачу буде надіслано email із посиланням для оплати мита та митно-брокерських послуг. Доставка відправлення здійснюватиметься після оплати. Фінальна сума мита та митно-брокерських послуг визначатиметься під час митного оформлення при доставці в США", – повідомляє Нова пошта.

Необхідно коректно зазначати країну походження товарів у відправленні. Ставка мита 10% діє лише для товарів, вироблених в Україні, говориться у повідомленні. Для товарів з інших країн ставки можуть відрізнятися.

Митні органи США посилюють контроль за всіма імпортованими товарами. Особливу увагу приділятимуть:

правильності опису товарів,

достовірності визначення країни походження,

відповідності заявленої мети експорту,

точності зазначеної ринкової вартості товарів.

У разі виявлення неточностей чи невідповідностей товари можуть бути затримані з ризиком нарахування додаткових платежів.

У відділенні оператори пропонуватимуть клієнтам обрати, хто буде платником митних платежів — "Відправник" чи "Отримувач". На основі вартості відправлення оператор повідомить, яка буде сума для Відправника, а яка — для отримувача.

Клієнти, що створюють відправлення у мобільному застосунку Нова пошта, зможуть створювати МЕН за стандартною процедурою, а у відділенні в них запитають, чи бажають вони оплатити мито за отримувача, говориться у повідомленні.

Клієнти, які користуються особистим кабінетом "Нова пошта" на етапі заповнення інвойсу у вас буде можливість обрати "Платника митних платежів": "Отримувач" чи "Відправник". Відповідні калькуляції будуть відображені в інтерфейсі.

Для клієнтів, що користуються API Nova Post, ми розробили технічне рішення для вибору платника митних платежів для США.

