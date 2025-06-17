Регулятор схвалив розміщення облігацій "Нової пошти" на 2 мільярди

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) наприкінці травня схвалила рішення про розміщення двох нових випусків облігацій компанії "Нова пошта": серій G та H на номінальну суму 1 млрд грн кожен.

Як зазначається у рішеннях регулятора, емітент планує здійснити приватне розміщення облігацій, передає "Інтерфакс-Україна".

У системі розкриття інформації SMIDA вказано, що номінал однієї облігації 1 тис. грн.

Зазначається, що 35% інвестицій будуть залучені в розвиток термінальної мережі, 15% в ІТ, 30% інвестицій в BDF контейнери та автотранспорт та 20% в тару для розміщення посилок.

Згідно із фінансовим звітом "Нової пошти" за І квартал 2025 року, її чистий консолідований дохід зріс на 20,7% порівняно із першим кварталом минулого року - до 14 млрд 333,2 млн грн, тоді як чистий прибуток скоротився на 21,4% – до 567,7 млн грн.

Нагадаємо:

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажiв. Компанія є лідером експрес-доставки по Україні. Її бенефіціарами є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.