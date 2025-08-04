"Нова пошта" зменшила чистий прибуток на 20% за пів року

За перше півріччя цього року чистий прибуток "Нової пошти" зменшився на 19,6% - до 1 млрд 195 млн грн, тоді як виручка зросла на 22,1% – до 24 млрд 571 млн грн.

Про це йдеться у звіті компанії на її сайті та в системі розкриття інформації НКЦПФР, передає "Інтерфакс-Україна".

Менший чистий прибуток пов’язаний з тим, що за січень-червень минулого року "Нова пошта" отримала 1 млрд 340 млн грн інших фінансових доходів, тоді як за такий самий період цього року – 341 млн грн, але одночасно збільшила сплату податку на прибуток до 227 млн грн з 83 млн грн.

"Нова пошта" у другому кварталі 2025 року збільшила неконсолідований чистий прибуток на 2,6% порівняно із аналогічним періодом 2024 року – до 905,45 млн грн.

Виручка у другому кварталі зросла на 22.9% – до 12 млрд 712 млн грн.

Нагадаємо:

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документiв, посилок та палетованих великогабаритних вантажiв. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.