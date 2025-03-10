Бланки, звіти, перевірки: німецький бізнес закликає спростити бюрократичні процедури

Якщо Німеччина хоче швидко відродити свою слабку промислову економіку, то, на думку бізнесу, нове керівництво повинно радикально скоротити бюрократію, а також реалізувати плани щодо збільшення державних інвестицій.

Про це пише Reuters.

Десять керівників і голів бізнес-асоціацій, що представляють різні галузі промисловості - від автомобілебудування до енергетики та судноплавства, - заявили в інтерв'ю агентству Reuters, що вартість і складність бюрократичної тяганини в Німеччині виснажує ресурси, які могли б бути інвестовані в модернізацію їхнього бізнесу.

Візьмемо Ульріха Флаткена, керівника компанії Mecanindus Vogelsang. Він відмовився від планів автоматизувати частину свого складу, коли зрозумів, що вартість дотримання оновлених протипожежних норм для нового обладнання настільки висока, що він втратить гроші на інвестиції.

Заклики керівників компаній до ЄС послабити і спростити свою регуляторну базу стали гучнішими останніми місяцями, оскільки бізнес намагається вирішити, як конкурувати в умовах дедалі закритішого американського ринку і китайських фірм, що розширюють свою діяльність за кордоном.

Опитування компаній, проведене Всесвітнім економічним форумом у 2023 році, показало, що Німеччина була лише однією з трьох країн ЄС, де за попередні чотири роки стало складніше дотримуватися вимог державного регулювання.

Індекс 2024 року німецького економічного інституту Ifo, який вимірює вартість таких завдань, як отримання дозволів, подання податкових декларацій і торгівля товарами, засвідчив, що в той час, як інші країни Європи та ОЕСР полегшили цей тягар за останні роки, Німеччина цього не зробила: її показник бюрократії стагнує з 2006 року.

Нагадаємо:

Німеччина закликала Європейський Союз реформувати свої фіскальні правила, щоб дати країнам можливість збільшити витрати на оборону, не порушуючи бюджетні обмеження блоку.

Керівник Deutsche Bank, найбільшого кредитора Німеччини, Крістіан Зевінг сподівається, що наступний уряд країни зможе взятися за справу і виправити хвору економіку.

Німеччина потребує як структурних реформ, так і великих інвестицій у державну інфраструктуру для подолання рецесії, заявив європейський голова Міжнародного валютного фонду Альред Каммер.