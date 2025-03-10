Бланки, отчеты, проверки: немецкий бизнес призывает упростить бюрократические процедуры

Если Германия хочет быстро возродить свою слабую промышленную экономику, то, по мнению бизнеса, новое руководство должно радикально сократить бюрократию, а также реализовать планы по увеличению государственных инвестиций.

Об этом пишет Reuters.

Десять руководителей и глав бизнес-ассоциаций, представляющих различные отрасли промышленности - от автомобилестроения до энергетики и судоходства, - заявили в интервью агентству Reuters, что стоимость и сложность бюрократической волокиты в Германии истощает ресурсы, которые могли бы быть инвестированы в модернизацию их бизнеса.

Возьмем Ульриха Флаткена, руководителя компании Mecanindus Vogelsang. Он отказался от планов автоматизировать часть своего склада, когда понял, что стоимость соблюдения обновленных противопожарных норм для нового оборудования настолько высока, что он потеряет деньги на инвестиции.

Призывы руководителей компаний к ЕС ослабить и упростить свою регуляторную базу стали более громкими в последние месяцы, поскольку бизнес пытается решить, как конкурировать в условиях все более закрытого американского рынка и китайских фирм, расширяющих свою деятельность за рубежом.

Опрос компаний, проведенный Всемирным экономическим форумом в 2023 году, показал, что Германия была лишь одной из трех стран ЕС, где за предыдущие четыре года стало сложнее соблюдать требования государственного регулирования.

Индекс 2024 года немецкого экономического института Ifo, который измеряет стоимость таких задач, как получение разрешений, подача налоговых деклараций и торговля товарами, показал, что в то время, как другие страны Европы и ОЭСР облегчили это бремя за последние годы, Германия этого не сделала: ее показатель бюрократии стагнирует с 2006 года.

Напомним:

Германия призвала Европейский Союз реформировать свои фискальные правила, чтобы дать странам возможность увеличить расходы на оборону, не нарушая бюджетные ограничения блока.

Руководитель Deutsche Bank, крупнейшего кредитора Германии, Кристиан Зевинг надеется, что следующее правительство страны сможет взяться за дело и исправить больную экономику.

Германия нуждается как в структурных реформах, так и в больших инвестициях в государственную инфраструктуру для преодоления рецессии, заявил европейский председатель Международного валютного фонда Альред Каммер.