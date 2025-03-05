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Німеччина пропонує ЄС послабити бюджетні правила: заважають збільшити витрати на оборону

Олексій Артемчук — 5 березня, 16:20
Німеччина пропонує ЄС послабити бюджетні правила: заважають збільшити витрати на оборону

Німеччина закликала Європейський Союз реформувати свої фіскальні правила, щоб дати країнам можливість збільшити витрати на оборону, не порушуючи бюджетні обмеження блоку.

Про це пише Bloomberg.

За інформацією, отриманою від джерел, знайомих з ходом переговорів, посол Німеччини в ЄС виступив за надання державам-членам додаткового простору для збільшення витрат на безпеку у довгостроковій перспективі, з огляду на нинішні геополітичні виклики.

При цьому зазначається, що представник німецького уряду в Брюсселі відмовився коментувати ситуацію.

Нагадаємо:

Керівник Deutsche Bank, найбільшого кредитора Німеччини, Крістіан Зевінг сподівається, що наступний уряд країни зможе взятися за справу і виправити хвору економіку.

Німеччина потребує як структурних реформ, так і більших інвестицій у державну інфраструктуру для подолання рецесії, заявив європейський голова Міжнародного валютного фонду Альред Каммер.

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Німеччина пропонує ЄС послабити бюджетні правила: заважають збільшити витрати на оборону
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