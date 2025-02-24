Голова найбільшого банку Німеччини закликає до "фундаментальних реформ"

Керівник Deutsche Bank, найбільшого кредитора Німеччини, сподівається, що наступний уряд країни зможе взятися за справу і виправити хвору економіку.

Про це пише The Guardian.

"Виклики, що стоять перед нашою країною, величезні: економіка терміново потребує нового старту з фундаментальними реформами", – заявив Зевінг, який також очолює асоціацію німецьких банків.

Генеральний директор Siemens Energy Крістіан Брух, своєю чергою, висловив сподівання, що коаліція буде сформована швидко, а політики зможуть відновити конкурентоспроможність країни.

Нагадаємо:

Європейські акції зросли, а курс валюти блоку укріпився, оскільки вибори в Німеччині виправдали очікування ринку.

Валовий внутрішній продукт Німеччини несподівано зріс у третьому кварталі завдяки державним витратам та витратам домогосподарств, уникнувши побоювань, що найбільша економіка Європи скоротиться другий квартал поспіль.

Німеччина потребує як структурних реформ, так і більших інвестицій у державну інфраструктуру для подолання рецесії, заявив європейський голова Міжнародного валютного фонду Альред Каммер.