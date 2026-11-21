Німеччина передасть Україні два локомотива для європейської колії шириною 1 435 мм, продовжується пошук європейського фінансування для отримання ще 30 локомотивів.

Про це розповів міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"З Державним секретарем Федерального міністерства транспорту Німеччини Штефаном Шнорром обговорили співпрацю у розвитку залізничної інфраструктури та поглиблення взаємодії між Укрзалізницею та Deutsche Bahn", – написав він у Телеграм.

"Домовилися про передачу двох локомотивів для європейської колії шириною 1 435 мм. Для отримання ще 30 локомотивів спільно шукатимемо європейське фінансування", – говориться у дописі.

Також сторони домовилися про передачу комплектів модульних мостових конструкцій загальною довжиною 2 км, розрахованих на дві смуги руху. За словами міністра, це допоможе відновлювати транспортне сполучення там, де мости зруйновані або пошкоджені.

"Окремо обговорили внесок Німеччини у розмірі 1 млн євро до Українського транспортного фонду — UTSF. Очікуємо надходження коштів протягом найближчих тижнів", – додав він.

Нагадаємо:

Через російські удари з початку повномасштабної війни Україна втратила 630 локомотивів, майже 400 із них – у 2026 році.

У найближчі півроку Укрзалізниця має намір поповнити свій парк 60 вживаними локомотивами, для чого буде залучено кредит.

Раніше повідомлялося, що під час Карпатського саміту в межах Карпатської вісімки досягнуто принципової домовленості про сто мільйонів доларів грантового фінансування за проектом RELINC спільно з МБРР – вони підуть на закупівлю вживаних локомотивів.

Фінляндія стала першою країною, яка безоплатно передає Укрзалізниці локомотиви: підписано угоду про передачу 10 тепловозів Dv12 та комплектуючих до них.

Раніше повідомлялося, що Мінвідновлення спростить ввезення локомотивів і відновлення пошкодженої тяги під час воєнного стану.