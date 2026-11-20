На Подільському мостовому переході після часткового пошкодження рух відновлено, Дарницький міст працює у штатному режимі, на Північному діє заборона на рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

"Внаслідок нічної ворожої атаки на столицю 20 листопада був частково пошкоджений Подільський мостовий перехід. Наразі рух ним відновлений", – говориться у повідомленні.

На Південному мосту із регульованим інтервалом дозволений рух автотранспорту масою до 10 тонн включно та громадського транспорту загальною масою до 18 тонн. Рух із правого на лівий берег лишається закритим.

Північний міст – дозволений рух громадського та спеціального транспорту крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту заборонений;

Дарницький міст працює у штатному режимі. Міст Метро – також, але рух вантажного транспорту заборонений.

На мосту ім. Є. О. Патона рух вантажного транспорту заборонений. У той же час, там діє реверсивний рух: із 6:00 до 16:00 – із лівого берега на правий, із 16:00 до 24:00 – із правого берега на лівий.

Нагадаємо:

Внаслідок нічної балістичної атаки росіян на столицю були пошкоджені Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний мости, рух через Подільський частково обмежили.