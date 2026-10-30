У найближчі півроку "Укрзалізниця" отримає 60 вживаних локомотивів

У найближчі півроку Укрзалізниця має намір поповнити свій парк 60 вживаними локомотивами, для чого буде залучено кредит.

Про це пише RAIL.insider.

За словами заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Володимира Шемаєва, розглядається кілька способів поповнити парк локомотивів: ремонтувати й повертати з резерву наявні машини, купувати вживані, орендувати їх у приватних компаній і залучати техніку від міжнародних партнерів.

Одним із варіантів стане спрямування фінансування від Світового банку на закупівлю вживаних локомотивів.

"Структуруємо сто мільйонів доларів грантового фінансування у межах RELINC зі Світовим банком на закупівлю вживаних локомотивів. На найближчі шість місяців плануємо залучити до 60 таких машин", — зазначив Шемаєв.

Він додав, що ця кількість може варіюватися залежно від цін і технічного стану рухомого складу.

Окрім того, до кінця року передбачено виділити 542 млн грн на ремонт пошкоджених локомотивів.

Триває робота і над тим, щоб у першому кварталі наступного року Укрзалізниця отримала більшу кількість нових локомотивів від Alstom.

Володимир Шемаєв уточнив, що ще до 15 локомотивів мають безоплатно передати партнери з Європи. Серед можливих варіантів — локомотиви, які можна використовувати на колії 1435 мм.

Також заступник міністра зазначив, що ще одним напрямом залучення тягового рухомого складу можуть стати приватні локомотиви.

Тим часом український бізнес пропонує УЗ залучати наявний у країні парк локомотивів, зазначає фахове видання. Окрім того, Фінляндія передасть 10 тепловозів для Укрзалізниці.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення російськими ударами пошкоджено 492 локомотиви і 249 вагонів, програма діяльності уряду передбачає відновлення 70% пошкоджених локомотивів.

Раніше повідомлялося, що під час Карпатського саміту в межах Карпатської вісімки досягнуто принципової домовленості про сто мільйонів доларів грантового фінансування за проектом RELINC спільно з МБРР – вони підуть на закупівлю вживаних локомотивів.

Фінляндія стала першою країною, яка безоплатно передає Укрзалізниці локомотиви: підписано угоду про передачу 10 тепловозів Dv12 та комплектуючих до них.

Раніше повідомлялося, що Мінвідновлення спростить ввезення локомотивів і відновлення пошкодженої тяги під час воєнного стану.