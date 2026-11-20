Українська правда

Київська кільцева електричка відновлює рух, через масовану російську атаку є пошкодження інфраструктури та затримки поїздів.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "Попри одну з наймасованіших ракетно-дронових атак, продовжуємо рух. Водночас суворо дотримуємося всіх безпекових заходів і в разі загрози для наших пасажирів та працівників проводимо евакуацію".

Деталі: Повідомляється, що київська кільцева електричка відновлює рух. Вона допоможе киянам дістатися з лівого берега на правий і навпаки.

Приміські поїзди в Києві та області теж продовжують рух із дотриманням безпекових заходів.

Наразі через постійні загрози затримується низка поїздів. Інформацію про це можна знайти на сайті УЗ.

Також є ділянки, де ворог пошкодив залізничну інфраструктуру. Залізничники працюють над тим, щоб максимально швидко все відновити.