Уряд може дозволити ввозити до України локомотиви без оцінки відповідності

Мінвідновлення спростить ввезення локомотивів і відновлення пошкодженої тяги під час воєнного стану.

Про це пише RAIL.insider

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України розробило зміни до технічного регулювання, які мають спростити ввезення локомотивів і відновлення пошкодженої тяги під час воєнного стану.

Про це повідомив начальник відділу технічного регулювання на транспорті відомства Сергій Александров.

Пропонується дозволити імпорт певних нових і вживаних локомотивів без проходження стандартної процедури оцінки відповідності.

Водночас відповідальність за введення техніки в експлуатацію покладатиметься не на державу та органи оцінки відповідності, а на організацію, яка її придбає та ввезе. Тобто на Укрзалізницю або бізнес.

"Проєкт передбачає можливість ввезення як нових, так і вживаних локомотивів. Передусім йдеться про техніку тих серій і моделей, які вже експлуатуються в Україні та пройшли адаптацію до місцевих умов", — уточнив представник міністерства.

За словами Александрова, необхідність змін пов'язана зі значними пошкодженнями локомотивного парку внаслідок російських атак і труднощами з відновленням тяги. За наявною в Міністерства інформацією, пошкоджено понад 500 локомотивів.

Він повідомив, що проєкт уже погоджений у міністерстві та має швидко пройти подальші етапи затвердження. Його мета — дати змогу Укрзалізниці та іншим великим суб'єктам залізничного транспорту оперативніше поповнювати парк тягового рухомого складу.

Запропоновані послаблення планують застосовувати під час воєнного стану та впродовж дев'яти місяців після його завершення.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення російськими ударами пошкоджено 492 локомотиви і 249 вагонів, програма діяльності уряду передбачає відновлення 70% пошкоджених локомотивів.

Раніше повідомлялося, що під час Карпатського саміту в межах Карпатської вісімки досягнуто принципової домовленості про сто мільйонів доларів грантового фінансування за проектом RELINC спільно з МБРР – вони підуть на закупівлю вживаних локомотивів.