Фінляндія дарує Україні десять тепловозів

Фінляндія стала першою країною, яка безоплатно передає Укрзалізниці локомотиви: підписано угоду про передачу 10 тепловозів Dv12 та комплектуючих до них.

Про це інформує "Укрзалізниця".

Угоду ппідписали Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у присутності Президента України Володимира Зеленського.

Під час саміту "Карпатська вісімка" було започатковано формування міжнародної коаліції для посилення української залізниці локомотивами. Тоді було досягнуто домовленостей із низкою партнерів щодо передачі Укрзалізниці вживаних локомотивів.

Наразі Укрзалізниця гостро потребує додаткових локомотивів, адже росія системно та цілеспрямовано атакує їх. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено та знищено майже 600 локомотивів Укрзалізниці, з них понад 300 тепловозів.

"Їх відновлення потребує значних коштів і часу, а в деяких випадках є неможливим. Тому важливо оперативно поповнювати локомотивний парк", – говориться у повідомленні.

Тепловози також мають особливе значення для забезпечення стабільності перевезень в умовах посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру та перебоїв з електропостачанням, додали в УЗ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення російськими ударами пошкоджено 492 локомотиви і 249 вагонів, програма діяльності уряду передбачає відновлення 70% пошкоджених локомотивів.

Раніше повідомлялося, що під час Карпатського саміту в межах Карпатської вісімки досягнуто принципової домовленості про сто мільйонів доларів грантового фінансування за проектом RELINC спільно з МБРР – вони підуть на закупівлю вживаних локомотивів.

Раніше повідомлялося, що Мінвідновлення спростить ввезення локомотивів і відновлення пошкодженої тяги під час воєнного стану.