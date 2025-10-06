Незадекларована соя на 15 мільйонів гривень: експортер відшкодував збитки державі

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Також про це пише Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, компанія займалася оптовою торгівлею сільгосппродукцією. Її директор навмисно не задекларував у податковій звітності за перше півріччя цього року сою обсягом майже 5400 тон.

Продукція мала експортуватися морем до Республіки Кот-д’Івуар у Західній Африці.

"Фактично обсяги продажів та прибуток компанії були значно більшими, ніж офіційно вказано у декларації. Відповідно, і податки мали б бути більшими", – говориться у повідомленні.

Внаслідок протиправних дій підприємця держава могла недоотримати майже 15 млн грн податків.

В рамках досудового розслідування у податкову декларацію вже внесені правдиві дані та до державного бюджету підприємець сплатив вказану суму несплачених податків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали ТУ БЕБ в Одеській області.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13157, який містить так звані "соєві правки", які запроваджують експортні мита на сою та ріпак.

У серпні Україна після тривалої перерви відновила поставки соєвого шроту до Єгипту, відвантаживши 18,5 тис. тонн. Такі поставки відбулося вперше з січня 2024 року, зазначено у публікації. До того ж, це найбільший місячний обсяг відвантажень для даного напрямку – до цього ситуативні поставки соєвого шроту до Єгипту не перевищували 3-5,5 тис. тонн.

Раніше голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев повідомив, що втрати державного бюджету через тіньові операції з зерном зменшилися до 3 мільярдів гривень на рік.