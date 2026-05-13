На Київщині ліквідували масштабне виробництво підробленої кави відомих брендів

На Київщині викрили масштабне підпільне виробництво фальсифікованої кави відомих світових брендів.

Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки.

Згідно з фото БЕБ, зокрема, мова йде про бренд Lavazza.

Фігуранти організували повний цикл виготовлення підробленої продукції та збували її через інтернет-магазини, маркетплейси й кав'ярні по всій Україні.

Слідство встановило, що учасники групи облаштували підпільні цехи у складських приміщеннях, де обсмажували, фасували та пакували каву під логотипами міжнародних брендів.

Раніше фігуранти офіційно співпрацювали з правовласником торговельної марки, однак після завершення контракту у 2021 році продовжили незаконно використовувати відомий бренд.

Підроблена продукція не проходила жодного контролю якості та могла становити загрозу для здоров'я споживачів.

Фальсифікат рекламували у соціальних мережах і месенджерах, а замовлення надсилали поштовими сервісами.

Під час 22 обшуків детективи БЕБ вилучили виробниче обладнання, поліграфічні матеріали, тисячі упаковок готової продукції, сировину, а також транспортні засоби, готівкові кошти та документацію.

Орієнтовна вартість вилученого майна становить майже 20 млн грн.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки викрило незаконне ввезення алкогольної продукції відомих брендів під виглядом дипломатичного вантажу.