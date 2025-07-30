Мінус 5 мільярдів: Гетманцев оцінив втрати бюджету від тіньового ринку зерна

Втрати державного бюджету через тіньові операції з зерном зменшилися до 3 мільярдів гривень на рік.

Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

"Якщо раніше держава щороку втрачала до 8 млрд грн через тіньові операції із зерном, то тепер ця цифра знизилась до близько 3 млрд грн", – написав депутат.

На його думку, зменшенню частки тіньового ринку сприяла реформа ринку землі, ухвалення антиофшорного законодавства, обов’язкова реєстрація експортерів платниками ПДВ, режим експортного забезпечення й посилення контролю за трансфертним ціноутворенням.

Гетманцев розповів, що у 2024 році податкові надходження від зернового експорту зросли на 3,6 млрд грн, з яких 2 млрд грн – ПДВ, а у першому півріччі 2025 року – на 8,6 млрд грн, зокрема 1,6 млрд грн ПДВ та 0,5 млрд грн податку на прибуток.

Нагадаємо:

В Україні втрати державного бюджету від тіньового ринку електроніки щороку становлять близько 20 млрд грн, з яких половина - від нелегального ввезення продукції Apple.