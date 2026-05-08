Контрабандний алкоголь як дипломатичний вантаж: учасникам схеми повідомили про підозру

Бюро економічної безпеки викрило незаконне ввезення алкогольної продукції відомих брендів під виглядом дипломатичного вантажу.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

Йдеться, що товар продавали на території України. Орієнтовна вартість ввезеної продукції становить понад 4 млн грн.

Слідством встановлено, що до схеми причетні 6 громадян України, які діяли у складі організованої групи. Вони використовували зв'язки в дипломатичних установах іноземних держав, щоб завозити підакцизні товари в Україну без належного контролю та оподаткування.

За інформацією БЕБ, алкогольна продукція відомих світових брендів оформлювалась як дипломатичний вантаж, що дозволяло уникати митних платежів та перевірок.

Надалі товар незаконно транспортували до заздалегідь підготовлених гаражних і складських приміщень, де його зберігали та готували до реалізації. Збут здійснювали через налагоджені канали.

Детективи БЕБ повідомили шістьом учасникам групи про підозру.

Наразі на вилучену алкогольну продукцію накладено арешт. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, зазначають правоохоронці.

Досудове розслідування триває.

