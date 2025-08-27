Неналежне оформлення працівників: податкова розповіла, скільки штрафів виписала

За сім місяців 2025 року підрозділи податкового аудиту під час фактичних перевірок виявили майже 2 тисячі випадків порушення трудового законодавства – неналежне оформлення найманих працівників.

Про це йдеться у повідомленні Державної податкової служби України.

"За результатами таких перевірок роботодавці оформили трудові відносини з понад 3,3 тисячами працівників", – інформує ДПСУ.

Крім того, до міжрегіональних підрозділів Держпраці передані понад 1,2 тисячі матеріалів для застосування штрафів. Наразі на їх підставі уже винесено штрафних санкцій на 25 млн гривень.

За майже 600 фактами порушень трудового законодавства суб’єктам господарювання було винесено попередження.

ДПСУ нагадує, що своєчасне оформлення трудових відносин – обов’язок роботодавця, а недотримання законодавства тягне за собою значні фінансові та адміністративні наслідки.

"Податковий контроль ДПС здійснює з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, та виключно з урахуванням ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику", – наголошує ДПСУ.

Нагадаємо:

Від 2022 року вже 7214 платників податків, які постраждали внаслідок бойових дій, тимчасово звільнені від виконання податкових зобов’язань.

За сім місяців 2025 року великі платники, включені до Реєстру на цей рік, сплатили до зведеного бюджету 584,9 млрд грн, і це 49 % усіх надходжень країни за цей період. Попри це, постійні російські атаки продовжують негативно впливати на економіку.

З початку 2025 року платники податків сплатили до бюджету майже 89,5 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази або на 65,1 млрд грн більше, ніж за відповідний період торік.

У І півріччі 2025 року землевласники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів 21,28 млрд грн плати за землю.