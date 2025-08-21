Податкова розповіла, скільки постраждалих від війни тимчасово не сплачують податки

Від 2022 року вже 7214 платників податків, які постраждали внаслідок бойових дій, тимчасово звільнені від виконання податкових зобов’язань.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

З них 2913 платників отримали таке звільнення у поточному році, уточнили у ДПСУ.

"Найбільша кількість таких платників наразі перебуває на обліку у м. Києві – 1645, серед яких також перереєстровані платники податків з прифронтових територій. Серед лідерів на прифронтових територіях: Миколаївська (826), Запорізька (516) та Харківська області (271)", – говориться у повідомленні.

Водночас відносно невелику кількість звільнень отримали платники Донеччини (189), Луганщини (69) та Херсонщини (9).

"Це обумовлено об’єктивними причинами: перебуванням на територіях, де ведуться активні воєнні (бойові) дії, оточених (заблокованих) або тимчасово окупованих збройними формуваннями рф, що унеможливлює подання заяв і необхідних документів на підтвердження неможливості виконання обов’язків", – пояснює податкова служба.

"Разом з тим, такі платники зможуть скористатися правом на звільнення після завершення бойових дій та/або окупації територій, отримання доступу до первинних документів та збору необхідних документів", – додає ДПСУ.

Право на звільнення мають юридичні та фізичні особи, які постраждали від російської агресії і не можуть виконувати свої податкові обов’язки через її наслідки, зокрема руйнування повністю або частково виробничих потужностей, перебування на території бойових дій, окупацію території, де розташоване підприємство тощо.

