У митника можуть забрати квартиру, оформлену на родичку

Прокуратура вимагає стягнути на користь держави майно інспектора Київської митниці: квартира вартістю понад сім мільйонів гривень оформлена на його родичку.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

Ідеться про майно головного державного інспектора відділу митного оформлення митного поста "Вишневе" Київської митниці Юрія Дацюка.

Прокурор за матеріалами Державного бюро розслідувань та НАЗК заявив позов до Вищого антикорупційного суду про визнання активів необґрунтованими.

"У 2023 році державний інспектор набув квартиру в житловому комплексі в м. Києві вартістю 7,1 млн грн. Право власності оформили на близьку родичку, однак зібрані докази свідчать, що нерухомістю користувався безпосередньо інспектор митниці", – говориться у повідомленні.

Водночас аналіз майнового стану інспектора та членів сім'ї встановив неможливість набути це майно за рахунок законних доходів, стверджує прокуратура.

Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованим активу та його стягнення в дохід держави.

Нагадаємо:

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у справі щодо ексзаступника начальника Київської митниці, якого викрили на легалізації понад 2 млн дол. через інвестиції у будівництво готельного комплексу.

У березні цього року колишньому заступнику начальника Київської митниці повідомили про підозру: його викрили на легалізації понад двох мільйонів доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.

Прокуратура передала до суду справу ексначальника управління Державної міграційної служби в Одеській області, якого обвинувачують у незаконному збагаченні на понад 13 мільйонів гривень.