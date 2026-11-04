НАЗК розповіло, скільки сигналів про корупцію призвело до розсілідувань

За дев'ять місяців НАЗК отримало понад 5000 повідомлень про можливу корупцію, з яких достатньо фактичних даних для подальшого реагування містили півтори тисяч повідомлень.

Такі дані публікує Національне агентство з питань запобігання корупції.

Повідомлення про можливі порушення вимог закону "Про запобігання корупції" є важливим джерелом інформації для виявлення потенційних корупційних правопорушень, зазначили у НАЗК.

"Вони допомагають виявляти можливі факти недостовірного декларування, конфлікту інтересів та необґрунтованих активів, а також визначати підстави для подальшого реагування в межах повноважень", – говориться у повідомленні.

Упродовж січня–вересня 2026 року НАЗК отримало 5 042 повідомлень про можливі порушення вимог антикорупційного законодавства. Із них 1 518 (30,1%) містили достатньо фактичних даних для подальшого опрацювання та реагування.

За результатами розгляду НАЗК скерувало 70 матеріалів для проведення моніторингу способу життя, 189 матеріалів — для проведення повних перевірок декларацій. Три матеріали скерували для здійснення контролю щодо конфлікту інтересів і ще три — за своєчасністю подання декларацій.

"Не кожне повідомлення є підставою для подальших заходів реагування: для цього необхідно встановити достатність інформації та наявність передбачених законодавством підстав", – пояснюють у НАЗК.

Спеціалізований підрозділ, відповідальний за аналіз даних, що містяться в повідомленнях про можливі порушення антикорупційного законодавства, було створено в структурі НАЗК у квітні 2025 року.

У агентстві повідомили, що окремо працюють над посиленням реагування на інформацію про можливі корупційні правопорушення, оприлюднену в медіа.

НАЗК створило новий підрозділ одним із завдань якого буде моніторинг журналістських матеріалів та підготовка аналітичних продуктів для подальшого реагування, зокрема ініціювання моніторингу способу життя посадовців або повних перевірок їхніх декларацій.

Нагадаємо:

Рік тому НАЗК повідомляло, що з близько 1,6 тис. повідомлень про корупцію, які Національне агентство з питань запобігання корупції отримало від фізичних осіб, лише близько 20% із цих повідомлень стали основою для подальших заходів реагування.

НАЗК виявило, що впродовж 2014 – 2024 років за рішенням українських судів за корупцію лише в 1,5% притягнутих до відповідальності конфіскували майно чи гроші, а права обіймати певні посади позбавили лише 0,2% підсудних.

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо врегулювання питання виплати винагороди викривачу.