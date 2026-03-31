"Фавбет" оштрафували на понад 400 тисяч: в чому причина

За результатами позапланової перевірки ТОВ "Букмекерська компанія "Фавбет" встановлено порушення — невиконання розпорядження держрегулятора.

Про це повідомляє державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей "ПлейСіті".

Йдеться, що зазначене розпорядження видано за результатами планової перевірки у січні 2026 року. До організатора застосовано додатковий штраф у розмірі понад 400 тис. грн.

Нагадаємо:

ТОВ "Казино.юа" та ТОВ "Букмекерська компанія "Фавбет" отримали штрафи за надання недостовірної інформації та несвоєчасні відповіді на офіційні запити PlayCity. Організатори отримали по два штрафи на 400 тис. грн та 1,2 млн грн кожен.