Нацбанк оштрафував фінкомпанію, яка перевищила максимальну процентну ставку

Національний банк України оштрафував ТОВ "Смартівей Юкрейн" за порушення вимог щодо максимального розміру денної процентної ставки.

"Штраф накладено в мінімальному розмірі 765 000,00 грн", - йдеться в повідомленні.

За результатами перевірки Нацбанк виявив, що фінансова компанія порушила закон про споживче кредитування. Зокрема, денна процентна ставка у компанії перевищувала дозволений максимум в 1%.

Згідно з законодавством, максимальний розмір денної процентної ставки не може бути більшим за 1%. Однак у реальних умовах кредитних продуктів "Смартівей Юкрейн" ця ставка була вищою за встановлену максимальну межу.

