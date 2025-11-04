Нацбанк оштрафував фінкомпанію, яка перевищила максимальну процентну ставку
Національний банк України оштрафував ТОВ "Смартівей Юкрейн" за порушення вимог щодо максимального розміру денної процентної ставки.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Штраф накладено в мінімальному розмірі 765 000,00 грн", - йдеться в повідомленні.
За результатами перевірки Нацбанк виявив, що фінансова компанія порушила закон про споживче кредитування. Зокрема, денна процентна ставка у компанії перевищувала дозволений максимум в 1%.
Згідно з законодавством, максимальний розмір денної процентної ставки не може бути більшим за 1%. Однак у реальних умовах кредитних продуктів "Смартівей Юкрейн" ця ставка була вищою за встановлену максимальну межу.
Нагадаємо:
