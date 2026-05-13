Нацбанк показав курс долара та євро на 14 травня

У четвер, 14 травня, офіційний курс євро зменшиться на 14 копійок до 51,5 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара подешевшає на 1 копійку до 43,96 грн.

Офіційні курси на четвер 14 травня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 43,96 грн (43,97 грн станом на 13 травня);

1 євро - 51,50 грн (51,64 грн станом на 13 травня).

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Американські гірки. Чому знецінюється долар та яким буде курс гривні у 2026-му?

Нагадаємо:

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.