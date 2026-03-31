НБУ оштрафував дві страхові компанії

Нацбанк України оштрафував дві страхові компанії за неналежний внутрішній контроль щодо укладання договорів.

Про це повідомляє Національний банк України.

АТ "Страхова компанія "ББС Іншуранс" має сплатити 2 507 630,00 грн, а ПРАТ "Українська пожежно-страхова компанія" 2 654 629,00 грн.

Такі рішення ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

"Заходи впливу до страховиків застосовано за порушення вимог положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг", – говориться у повідомленні.

Страховики не створили "комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю". Ідеться про запровадження та виконання заходів з контролю щодо процесів укладання договорів страхування та перестрахування на всіх організаційних рівнях.

Вони зобов'язані сплатити штрафи впродовж місяця з дня набрання чинності цими рішеннями.

