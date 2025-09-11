НБУ пояснив, чому інфляція нижча, ніж він прогнозував

Фактична траєкторія інфляції у серпні виявилася нижчою, ніж прогнозна, опублікована в липневому Інфляційному звіті, переважно під впливом розширення пропозиції с/г продукції нового врожаю.

Про це повідомляє Національний банк України.

"Фундаментальний ціновий тиск також послабився під впливом заходів монетарної політики НБУ та поступового зниження тиску з боку ринку праці. Траєкторія базової інфляції була близькою до прогнозу", – зазначає регулятор.

У серпні 2025 року інфляція продовжила сповільнюватися – до 13,2% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни знизилися на 0,2%, нагадує НБУ.

Ціни на окремі овочі знизилися в річному вимірі або значно пригальмували темпи зростання завдяки надходженню вищих, ніж торік, урожаїв. Темпи зростання цін на фрукти також почали сповільнюватися, але залишалися суттєвими внаслідок втрат урожаю навесні через заморозки.

Знизилися й темпи подорожчання борошна й окремих круп. Натомість тривало пришвидшення зростання цін на всі види м’яса через зростання собівартості й зменшення поголів’я тварин.

Подорожчання оброблених продуктів сповільнилося до 17,7% р/р. Зокрема, пригальмувало зростання цін на молочну продукцію, олію, хліб та хлібопродукти.

Зростання вартості непродовольчих товарів також сповільнилося – до 2,8% р/р. Поглибилося падіння цін на одяг та взуття.

Інфляція послуг незначно пришвидшилася – до 14,1%, що зумовлювалося передусім підвищенням тарифів на послуги мобільного зв’язку.

Також швидше дорожчали фінансові послуги, послуги таксі та страхування здоров’я.

Натомість інфляція переважної більшості інших послуг сповільнювалася.

Така динаміка пояснювалася зниженням темпів подорожчання алкогольних напоїв. Натомість тривало пришвидшення зростання цін на тютюнові вироби.

Темпи зростання цін на паливо сповільнилися – до 6,0%

"Така динаміка зумовлена як незначним зниженням світових цін на нафту, так і зміцненням гривні відносно євро", – нояснює НБУ.

"Загальна інфляція сповільнюється три місяці поспіль дещо швидше, ніж очікувалося. Водночас динаміка її базової компоненти є доволі близькою до прогнозу НБУ", – говориться у повідомленні.

У наступні місяці НБУ очікує збереження тенденції до зниження інфляції. Цьому сприятимуть передусім подальше відображення ефектів від надходження нових урожаїв та заходи НБУ з підтримання достатньої привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку.

Інфляція в Україні продовжує сповільнюватись – в серпні вона становила 13,2% проти 14,1% в липні. За даними Держслужби статистики, у серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найбільше (на 12,7% та 10,2%) подешевшали овочі та фрукти. На 1,5% та 1,0% знизилися ціни на рис і цукор.

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Зазначається, що це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку і приведення інфляції до 5%.

За підсумком 2025 року очікується, що номінальний обсяг ВВП України складе 8 967,4 млрд грн. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.