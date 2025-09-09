Інфляція в Україні продовжує сповільнюватись – Держстат

Інфляція в Україні продовжує сповільнюватись – в серпні вона становила 13,2% проти 14,1% в липні.

Про це інформує Державна служба статистики.

Зазначається, що в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найбільше (на 12,7% та 10,2%) подешевшали овочі та фрукти. На 1,5% та 1,0% знизилися ціни на рис і цукор.

Водночас на 4,5-0,4% зросли ціни на сало, яйця, м’ясо та м’ясопродукти, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, молоко, хліб, сири, соняшникову олію, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,2%, зокрема, взуття – на 3,9%, одяг – на 2,7%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,7%, що пов’язано з підвищенням тарифів на мобільний зв’язок на 4,7%, повідомляє Держстат.

