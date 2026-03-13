Нацбанк пояснив ситуацію на валютному ринку

Динаміка обмінного курсу гривні щодо долара та євро з початку березня відображає вплив ринкових чинників.

Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

В НБУ наголосили на готовності оперативно реагувати для збереження стійкості валютного ринку.

"Протягом останніх тижнів внаслідок посилення геополітичної невизначеності та її ефектів для валютного ринку чистий попит на валюту збільшився, відповідно курс гривні послабився до долара США", – йдеться у коментарі.

"Аналогічно слабшали до долара США також євро та багато інших валют країн – основних торговельних партнерів України. У результаті обмінний курс гривні відносно згаданих валют залишався відносно стабільними", – додали у пресслужбі регулятора.

У Національному банку підкреслили, що динаміка обмінного курсу гривні відображає вплив ринкових чинників, а курс виконує роль поглинача шоків, як і передбачено режимом керованої гнучкості.

"Водночас завданням Національного банку залишається збереження стійкості валютного ринку. НБУ готовий оперативно реагувати на зміни ситуації на валютному ринку, використовуючи свій інструментарій та наявні міжнародні резерви", – зазначила пресслужба центробанку.

Вона також нагадала, що обсяг міжнародних резервів України на 1 березня 2026 року становив майже $55 млрд, що забезпечує фінансування 5,7 місяця майбутнього імпорту.

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Американські гірки. Чому знецінюється долар та яким буде курс гривні у 2026-му?

Нагадаємо:

13 березня офіційний курс євро до гривні збільшився до 50,95 грн, своєю чергою долар встановить шостий рекорд щодо гривні за березень - 44,16 грн.