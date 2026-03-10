В Україні прискорилася інфляція

В Україні зростання споживчих цін у лютому 2026 року прискорилось до 1% з 0,7% у січні 2026 року.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що у лютому 2025 року зростання цін становило 0,8%, тому у річному вимірі інфляція за підсумками лютого цього року зросла до 7,6% із 7,4% за підсумками січня.

Також в повідомленні Держстату йдеться, що у лютому-2026 базова інфляція зросла до 0,7% з 0,4% у січні.

З урахуванням того, що в лютому-2025 базова інфляція становила 0,7%, у річному вимірі за підсумками минулого місяця залишилася на рівні 7%.

Нагадаємо:

У січні 2026 року інфляція сповільнювалася – до 7,4% у річному вимірі.