У Росії інфляція перевищила 900% за час правління Путіна – росЗМІ

У Росії інфляція перевищила 900% за час правління Путіна

У Росії з моменту приходу до влади Володимира Путіна споживчі ціни зросли в 10,3 раза.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на підрахунки проєкту "Якщо бути точним" на основі даних Росстату.

Товари та послуги, які на початку 2000 року коштували 100 рублів, до кінця 2025-го обходилися вже приблизно в 1033 рублі.

В середньому ціни зростали на 9,4% на рік. Таким чином, сукупна інфляція за 26 років становила близько 930%.

Найменше ціни зросли в Ямало-Ненецькому автономному окрузі — у 8,1 раза. Максимальна інфляція була зафіксована в Ульяновській області: тут вартість товарів і послуг підскочила в 13,4 раза, що на третину вище середньоросійського показника.

Схожа ситуація склалася в Інгушетії (в 13,3 раза), а також в Калузькій і Курській областях (в 12,8 раза).

Нагадаємо:

ВВП Росії в січні 2026 року, за оцінкою Мінекономрозвитку РФ, виявився на 2,1% менше, ніж у січні 2025 – це перше падіння в річному вираженні з березня 2023 року.