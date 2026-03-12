Нацбанк повідомив про зміни на фінансовому ринку

Нацбанк повідомив про зміни на ринку

Кількість учасників небанківського зменшилася на вісім установ – до 761. Кількість банків, що мають ліцензію, становила 60.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Станом на 1 березня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

403 фінансові компанії (було 407);

47 страховиків non-life (без змін), 10 life-страховиків (без змін), один страховик зі спеціальним статусом;

100 ломбардів (без змін);

81 кредитна спілка (було 84);

один лізингодавець (без змін);

45 страхових брокерів (без змін);

73 колекторські компанії (було 74).

Кількість банківських груп (15) та небанківських фінансових груп (40) не змінилася.

На платіжному ринку діє 14 платіжних систем (було 15), створених резидентами, ураховуючи державні, та 10 міжнародних (без змін).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють:

6 платіжних установ (без змін);

11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (було 12);

один банк ‒ емітент електронних грошей (без змін);

один оператор поштового зв'язку (без змін).

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 69 комерційних агентів (без змін) та 32 технологічних оператори платіжних послуг (без змін).

Нагадаємо:

Нацбанк України відкликав ліцензію "Лайт Фінанс" та вимагає усунути виявлені під час нагляду порушення "ФК "Сварог Фінанс".