Реальне зростання ВВП цього року становитиме 2,7% – Мінекономіки

За підсумком 2025 року очікується, що номінальний обсяг ВВП України складе 8 967,4 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Дані відображені у прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, який вже схвалений постановою Кабінету Міністрів № 780.

"Реальне зростання ВВП на рівні 2,7% – зростання обсягу ВВП у реальному вимірі залишилось незмінним порівняно з показником, схваленим постановою", – говориться у повідомленні.

Індекс споживчих цін – 112,2% (у середньому до попереднього року), 109,5% (грудень до грудня попереднього року).

Індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року залишився незмінним порівняно з показником, схваленим постановою, зазначає міністерство.

За підсумком 2025 року очікується, що експорт товарів та послуг – 57 978 млн дол. США, зростання порівняно з 2024 роком на 3,3%. Імпорт товарів та послуг складе 98 339 млн дол.США, зростання порівняно з 2024 роком на 6,9%.

"Враховуючи ключову роль фактору безпеки та врахування ризиків для розвитку економіки, прогноз розроблений за двома сценаріями, основною відмінністю між якими є терміни суттєвого покращення безпекової ситуації в Україні", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд затвердив основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, які передбачають два сценарії.

Оптимістичний сценарій передбачає прискорення зростання ВВП до 5% у 2027 році та до 5,7% – у 2028-му, а зниження інфляції очікується до 7,1% та 5,6% відповідно. Менш оптимістичним – що ВВП збільшиться 2027 року на 4,7%, а 2028 року – на 4,5%, тоді як інфляція зменшиться до 9,7% та 7,5%.

Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує, що зростання економіки України цього року уповільниться до 2% й залишиться на цьому рівні і у 2026 році. При тому, що минулого року зростання економіки вже сповільнилося минулого року до 2,9% з 5,3% роком раніше.

Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки має внести на розгляд уряду пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб винних у порушенні строків виконання кроків Ukraine Facility (План України). Відповідне протокольне рішення Кабінет міністрів, за поданням міністра фінансів Сергія Марченка, ухвалив на засіданні 25 червня.

Раніше Національний банк України повідомив, що Міжнародні резерви станом на 1 серпня 2025 року становили 43 млрд дол. США. У липні вони зменшилися на 4,5%.